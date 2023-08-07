"Динамо" отримало суперника у плей-офф Ліги конференцій
У понеділок, 7 серпня, "Динамо" дізналося потенційного суперника на вирішальному відбірковому етапі Ліги конференцій
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Жеребкування відбулося 7 серпня у Ньоні (Швейцарія). Для того, аби пробитися до плей-офф відбору Ліги конференцій "Динамо" необхідно здолати третій кваліфікаційний раунд. Там 10 та 17 серпня кияни зустрінуться з грецьким "Арісом".
У підсумку в потенційні суперники динамівцям дістався переможець пари "Бешикташ" (Туреччина) - "Нефтчі" (Азербайджан).
"Дніпро-1", у разі поразки у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи від чеської "Славії", зіграє у плей-офф Ліги конференцій з переможцем пари "Лех" (Польща) - "Спартак" (Словаччина).
Результати жеребкування плей-офф кваліфікації Ліги конференцій
Ліга конференцій
Раунд плей-офф
"Аріс" (Греція) /"Динамо" (Україна) - "Бешикташ" (Туреччина)/"Нефтчі" (Азербайджан)
"Славія" (Чехія)/"Дніпро-1" (Україна) - "Лех" (Польща)/"Спартак" (Словаччина).
Матчі відбудуться 24 та 31 серпня
Коли виступи у єврокубках розпочнуть "Шахтар" та "Зоря"
Україну на груповому раунді Ліги чемпіонів 2023/24 представлятиме "Шахтар". "Дніпро-1" не зміг подолати кваліфікацію турніру та на другому відбірковому раунді поступився грецькому "Панатінаїкосу" - 1:3, 2:2.
Віцечемпіон України продовжить виступи у Лізі Європи, де 10 та 17 серпня зіграє у третьому колі кваліфікації з чеською "Славією". У разі поразки він зіграє у плей-офф Ліги Європи із "Зорею", яка на цьому етапі розпочинає виступи у єврокубках.
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