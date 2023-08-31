"Динамо" програло "Бешикташу" у Лізі конференцій та вилетіло з єврокубків
У четвер, 31 серпня, київське "Динамо" поступилось турецькому "Бешикташу" у повторному матчі плей-офф кваліфікації Ліги конференцій
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч, який проходив у Туреччині, закінчився поразкою "Динамо" з рахунком 0:1. Єдиний гол у зустрічі на 52-й хвилині забив Венсан Абубакар.
Завдяки перемозі у першому матчі (3:2) "Бешикташ" проходить у груповий раунд Ліги конференцій. Для "Динамо" єврокубковий сезон закінчився, кияни не подолали кваліфікацію.
Ліга конференцій
Плей-офф. Кваліфікація. 2-й матч
31 серпня
"Бешикташ" (Туреччина) - "Динамо" (Україна) 1:0
Гол: Абубакар, 52
Перший матч - 3:2
- Луганська "Зоря" у повторному матчі плей-офф кваліфікації Ліги Європи перемогла чеську "Славію" з рахунком 2:1, але вибула з ЛЄ і зіграє у груповому раунді Ліги конференцій.
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