"Динамо" програло "Бешикташу" у Лізі конференцій та вилетіло з єврокубків

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч, який проходив у Туреччині, закінчився поразкою "Динамо" з рахунком 0:1. Єдиний гол у зустрічі на 52-й хвилині забив Венсан Абубакар.

Завдяки перемозі у першому матчі (3:2) "Бешикташ" проходить у груповий раунд Ліги конференцій. Для "Динамо" єврокубковий сезон закінчився, кияни не подолали кваліфікацію.

Ліга конференцій

Плей-офф. Кваліфікація. 2-й матч

31 серпня

"Бешикташ" (Туреччина) - "Динамо" (Україна) 1:0

Гол: Абубакар, 52

Перший матч - 3:2