"Зоря" перемогла "Славію", але вибула з Ліги Європи
У четвер, 31 серпня, "Зоря" у повторному матчі плей-офф кваліфікації Ліги Європи перемогла чеську "Славію", але вибула з Ліги Європи
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Поєдинок розпочався з контролю "Славії", яка володіла ініціативою, хоча вперед особливо не поспішала, час від часу проводячи атаки.
У "Зорі" майже нічого не виходило, поки на 32-й хвилині красивий удар вдався Данилу Алефіренку. Воротар був безсилий.
А на 40-й хвилині Денис Антюх забив другий гол, із гострого кута – і знову помилка кіпера пражан.
"Зоря" мала ще декілька хороших моментів, але забила "Славія" – на 83-й хвилині Давід Юрасек після навісу з флангу точно пробив головою.
Луганці з усіх сил старались забити третій гол, але м'яч надалі відмовлявся залітати у ворота. То ж, не дивлячись на перемогу, "Зоря" вилітає з Ліги Європи, але продовжить боротьбу у єврокубках - у Лізі Конференцій.
Нагадаємо, у першому матчі "Зоря" зустрічалася зі "Славією" у Празі і поступилася з рахунком 2:0.
Ліга Європи
Кваліфікація. Плей-офф. 2-й матч
31 серпня
"Зоря" (Україна) - "Славія" (Чехія) 2:1
Голи: Алефіренко 32, Антюх 40 — Юрасек 83
"Зоря": Турбаєвський, Кірюханцев, Джордан, Батагов, Снурніцин, Вантух, Герреро, Мишньов (Чурко 80), Яцик (Дришлюк 46), Антюх (Горбач 80), Алефіренко (Волошин 68)
"Славія": Коларж, Провод (Томич 80), Влчек, Огбу (Шевчик 46), Масопуст, Шранц, Зафейріс, Голеш, Дорлі, Доудера (Юрасек 46), ван Бурен (Юречка 58)
- 17 серпня у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи "Славія" пройшла іншого представника України - "Дніпро-1".
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