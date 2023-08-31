"Зоря" перемогла "Славію", але вибула з Ліги Європи

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Поєдинок розпочався з контролю "Славії", яка володіла ініціативою, хоча вперед особливо не поспішала, час від часу проводячи атаки.

У "Зорі" майже нічого не виходило, поки на 32-й хвилині красивий удар вдався Данилу Алефіренку. Воротар був безсилий.

А на 40-й хвилині Денис Антюх забив другий гол, із гострого кута – і знову помилка кіпера пражан.

"Зоря" мала ще декілька хороших моментів, але забила "Славія" – на 83-й хвилині Давід Юрасек після навісу з флангу точно пробив головою.

Луганці з усіх сил старались забити третій гол, але м'яч надалі відмовлявся залітати у ворота. То ж, не дивлячись на перемогу, "Зоря" вилітає з Ліги Європи, але продовжить боротьбу у єврокубках - у Лізі Конференцій.

Нагадаємо, у першому матчі "Зоря" зустрічалася зі "Славією" у Празі і поступилася з рахунком 2:0.

Ліга Європи

Кваліфікація. Плей-офф. 2-й матч

31 серпня

"Зоря" (Україна) - "Славія" (Чехія) 2:1

Голи: Алефіренко 32, Антюх 40 — Юрасек 83

"Зоря": Турбаєвський, Кірюханцев, Джордан, Батагов, Снурніцин, Вантух, Герреро, Мишньов (Чурко 80), Яцик (Дришлюк 46), Антюх (Горбач 80), Алефіренко (Волошин 68)

"Славія": Коларж, Провод (Томич 80), Влчек, Огбу (Шевчик 46), Масопуст, Шранц, Зафейріс, Голеш, Дорлі, Доудера (Юрасек 46), ван Бурен (Юречка 58)