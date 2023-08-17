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Ліга Європи: "Дніпро-1" зіграло внічию зі "Славією" і вибуло з турніру

17 серпня, 2023 четвер
23:06
Новини СК "Дніпро-1" Олександр Сваток, Ліга конференцій

У четвер, 17 серпня, український СК "Дніпро-1" не зумів перемогти  чеську "Славію" у матчі-відповіді 3-го туру кваліфікаційного раунду Ліги Європи - матч завершився з рахунком 1:1

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Ліга Європи

3-й кваліфікаційний раунд. Матч-відповідь

17 серпня

"Дніпро-1" (Україна) - "Славія" (Чехія) 1:1

Кошице, "Кошицька футбольна арена"

Голи: Рубчинський, 45+1 – Юречка, 52

Дніпро-1: Кінарейкін, Каплієнко, Кравець (Сваток 73), Сарапій, Пасіч, Бабенко, Рубчинський, Горбунов (Білл 64), Піхальонок (Лєднєв 73), Гуцуляк, Філіппов (Ківінда 64)

Славія: Коларж, Провод, Голеш, Усу, Масопуст (Доудєра 70), Зеферіс, Дорлі (Громада 85), Шевчик, ван Бюрен (Хитіл 75), Юречка (Юрашек 85), Шранц (Влчек 70)

Попередження: Гуцуляк 25

"Дніпру - 1" вдалося дати надію своїм вболівальникам лише в кінці першого тайму, коли завдяки індивідуальній майстерності дальнім ударом м'яч забив Валентин Рубчинський.

Проте на початку другого тайму "Дніпро-1" пропустив. Спочатку арбітр на лінії сигналізував положення поза грою, але після перегляду VAR головний арбітр легалізував гол Вацлава Юречка.

Тепер "Славія" зіграє проти ще одного клубу з України, луганської "Зорі", яка на цьому етапі лише розпочне виступи у єврокубках.

"Дніпро-1" гратиме матч плей-офф кваліфікації Ліги конференцій, де суперником буде переможець пари "Лех" - "Спартак Трнава".

  • Перша зустріч команд закінчилась поразкою "Дніпра-1" з рахунком 0:3. 
  • У четвер, 10 серпня, "Динамо" зустрічалося у Салоніках з грецьким "Арісом" у першому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій і поступилось 1:0. У другому кияни перемогли у серії пенальті.

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