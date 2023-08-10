Про це повідомляє Еспресо.TV.

"Динамо" від початку віддало ініціативу господарям, лише періодично вибухаючи контратаками чи поодинокими комбінаціями. Греки домінували.

В середині другого тайму греки остаточно перехопили ініціативу і провели декілька небезпечних атак, одна з яких закінчилась призначенням пенальті у ворота "Динамо". Рукою зіграв Сирота. Карний на 69-й хвилині реалізував Пальма.

Ліга конференцій

3-й кваліфікаційний раунд. Перший матч

10 серпня, Салоніки (Греція)

"Аріс" (Греція) - "Динамо" (Україна) 1:0

"Аріс": Хуліан, Феррарі, Одубаджо, Фабіано, Монтойя, Джурасек, Жан Жюль, Даріда, Морон, Моберг-Карлссон, Пальма

"Динамо": Бущан, Дубінчак, Сирота, Попов, Тимчик, Сидорчук, Шапаренко, Кабаєв, Ярмоленко, Буяльський, Беніто

Голи: Пальма, 69

У плей-офф кваліфікації ЛК "Динамо" в разі перемоги над "Арісом" зіграє проти переможця пари "Бешикташ" (Туреччина) - "Нефтчі" (Азербайджан). Матч відповідь відбудеться 17 серпня.

Як виступають у єврокубках "Шахтар", "Дніпро-1" та "Зоря"

Україну на груповому раунді Ліги чемпіонів 2023/24 представлятиме "Шахтар". "Дніпро-1" не зміг подолати кваліфікацію турніру та на другому відбірковому раунді поступився грецькому "Панатінаїкосу" - 1:3, 2:2.

Віцечемпіон України продовжить виступи у Лізі Європи, де 10 та 17 серпня зіграє у третьому колі кваліфікації з чеською "Славією". У першому матчі "Дніпро-1" поступився команді з Праги з рахунком 3:0

У разі перемоги він зіграє у плей-офф Ліги Європи із "Зорею", яка на цьому етапі розпочинає виступи у єврокубках.