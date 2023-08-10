"Дніпро-1" поступився чеській "Славії" у першому матчі кваліфікації Ліги Європи
Дніпропетровський "Дніпро-1" програв празькій "Славії" у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи з рахунком 3:0
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Там 10 серпня дніпряни зустрілися з чеською "Славією". Матч відбувся на "Еден Арені" в Празі.
Команда Кучера пропустила вже двічі у першому таймі. І двічі від Шранца: на початку першого тайму та наприкінці. І до того ж у другому таймі один гол пражан був скасований через офсайд.
Здавалося, що трохи простіше стало дніпрянам через вилучення захисника господарів Огбу, але пражани все одно доробили свою справу. На 80-й хвилині Валлем після навісу другим темпом таки заштовхав 3-й м'яч у ворота "Дніпра-1".
Матч відповідь відбудеться 17 серпня.У фіналі кваліфікації "Дніпро-1" в разі виграшу від "Славії" зіграє проти ще одного клубу з України, луганської "Зорі", яка на цьому етапі лише розпочне виступи у єврокубках.
Відзначимо, що "Славія" – чинний віцечемпіон Чехії. Празький колектив лише за додатковими показниками поступився титулом іншій команді з чеської столиці – "Спарті".
Ліга Європи
3-й кваліфікаційний раунд
10 серпня. Прага. "Фортуна Арена”
"Славія" (Чехія) - "Дніпро-1" (Україна) 3:0.
"Славія": Коларж, Масопуст, Огбу, Голеш, Провод, Дорлі, Зафейріс, Шранц, Лінгр, Юрчечка, ван Бурен
"Дніпро-1": Кінарейкін, Кравець, Сарапій, Сваток, Адамюк, Бланко, Бабенко, Третьяков, Рубчинський, Гуцуляк, Філіппов
Голи: Шранц, 5, 37, Валлем, 81.
Коли виступи у єврокубках розпочнуть "Шахтар", "Дніпро-1" та "Зоря"
Україну на груповому раунді Ліги чемпіонів 2023/24 представлятиме "Шахтар". "Дніпро-1" не зміг подолати кваліфікацію турніру та на другому відбірковому раунді поступився грецькому "Панатінаїкосу" - 1:3, 2:2.
Ще один представник України - "Динамо" - виступить у Лізі конференцій. На третьому кваліфікаційному раунді кияни 10 та 17 серпня зіграють з грецьким "Арісом".
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