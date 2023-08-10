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"Дніпро-1" поступився чеській "Славії" у першому матчі кваліфікації Ліги Європи

10 серпня, 2023 четвер
21:52
Новини СК "Дніпро-1" Олександр Сваток, Ліга конференцій

Дніпропетровський "Дніпро-1" програв празькій "Славії" у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи з рахунком 3:0

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Там 10 серпня дніпряни зустрілися з чеською "Славією". Матч відбувся на "Еден Арені" в Празі.

Команда Кучера пропустила вже двічі у першому таймі. І двічі від Шранца: на початку першого тайму  та наприкінці. І до того ж у другому таймі один гол пражан був скасований через офсайд.

Здавалося, що трохи простіше стало дніпрянам через вилучення захисника господарів Огбу, але пражани все одно доробили свою справу. На 80-й хвилині Валлем після навісу другим темпом таки заштовхав 3-й м'яч у ворота "Дніпра-1".

Матч відповідь відбудеться 17 серпня.У фіналі кваліфікації "Дніпро-1" в разі виграшу від "Славії" зіграє проти ще одного клубу з України, луганської "Зорі", яка на цьому етапі лише розпочне виступи у єврокубках.

Відзначимо, що "Славія" – чинний віцечемпіон Чехії. Празький колектив лише за додатковими показниками поступився титулом іншій команді з чеської столиці – "Спарті". 

Ліга Європи

3-й кваліфікаційний раунд

10 серпня. Прага. "Фортуна Арена”

"Славія" (Чехія) - "Дніпро-1" (Україна) 3:0.

"Славія": Коларж, Масопуст, Огбу, Голеш, Провод, Дорлі, Зафейріс, Шранц, Лінгр, Юрчечка, ван Бурен

"Дніпро-1": Кінарейкін, Кравець, Сарапій, Сваток, Адамюк, Бланко, Бабенко, Третьяков, Рубчинський, Гуцуляк, Філіппов

Голи: Шранц, 5, 37, Валлем, 81.

Коли виступи у єврокубках розпочнуть "Шахтар", "Дніпро-1" та "Зоря" 

Україну на груповому раунді Ліги чемпіонів 2023/24 представлятиме "Шахтар". "Дніпро-1" не зміг подолати кваліфікацію турніру та на другому відбірковому раунді поступився грецькому "Панатінаїкосу" - 1:3, 2:2

Ще один представник України - "Динамо" - виступить у Лізі конференцій. На третьому кваліфікаційному раунді кияни 10 та 17 серпня зіграють з грецьким "Арісом". 

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