"Аріс" - "Динамо": букмекери дали прогноз на успіх киян у Лізі конференцій

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Для того, аби пробитися до плей-офф відбору Ліги конференцій "Динамо" необхідно здолати третій кваліфікаційний раунд. Там 10 та 17 серпня кияни зустрінуться з грецьким "Арісом".

Букмекери прогнозують, що "Динамо" переможе "Аріс". На виграш українців дають коефіцієнт 2,19. Нічию оцінюють у 3,55. Перемога "Аріса" - 3,75.

У плей-офф кваліфікації ЛК "Динамо" в разі виграшу над "Арісом" зіграє проти переможця пари "Бешикташ" (Туреччина) - "Нефтчі" (Азербайджан).

Коли виступи у єврокубках розпочнуть "Шахтар", "Дніпро-1" та "Зоря"

Україну на груповому раунді Ліги чемпіонів 2023/24 представлятиме "Шахтар". "Дніпро-1" не зміг подолати кваліфікацію турніру та на другому відбірковому раунді поступився грецькому "Панатінаїкосу" - 1:3, 2:2.

Віцечемпіон України продовжить виступи у Лізі Європи, де 10 та 17 серпня зіграє у третьому колі кваліфікації з чеською "Славією". У разі перемоги він зіграє у плей-офф Ліги Європи із "Зорею", яка на цьому етапі розпочинає виступи у єврокубках.