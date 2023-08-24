"Зоря" поступилася "Славії" у Лізі Європи
У четвер, 24 серпня, "Зоря" у першому матчі плей-офф кваліфікації Ліги Європи програла у Празі чеській "Славії"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У першому матчі "Зоря" зустрічалася зі "Славією" у Празі. Луганці пропустили на 81-й хвилині, коли забив Мухамед Тіджані. Вдруге чехи забили наприкінці матчу - відзначився Лукаш Масопуст.
"Зоря" розпочала єврокубкову кампанію з поразки від "Славії" з рахунком 0:2.
Повторний матч відбудеться 31 серпня у Любліні (Польща).
Ліга Європи
Кваліфікація. Плей-офф. 1-й матч
24 серпня
"Славія" (Чехія) - "Зоря" (Україна) 2:0
Голи: Тіджані, 81, Масопуст, 90+4
"Славія": Коларж, Голеш, Влчек, Масопуст, Провод (Огунгбаї, 69), Шевчик, Зеферіс, Доудера (Валлем, 88), Шранц (Юречка, 57), Хитіл (Тіджані, 69), Юрашек (ван Бюрен, 57)
"Зоря": Турбаєвський, Батагов, Джордан, Снурніцин, Вантух, Мишньов (Мічин, 46), Дришлюк, Яцик (Чурко, 76), Кірюханцев (Алефіренко, 86), Герреро (Бугай, 82), Антюх (Горбач, 82)
Попередження: Дришлюк, 6, Герреро, 44, Батагов, 50, Яцик, 57, Турбаєвський, 62
- 17 серпня у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи "Славія" пройшла іншого представника України - "Дніпро-1".
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