"Зоря" поступилася "Славії" у Лізі Європи

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У першому матчі "Зоря" зустрічалася зі "Славією" у Празі. Луганці пропустили на 81-й хвилині, коли забив Мухамед Тіджані. Вдруге чехи забили наприкінці матчу - відзначився Лукаш Масопуст.

"Зоря" розпочала єврокубкову кампанію з поразки від "Славії" з рахунком 0:2.

Повторний матч відбудеться 31 серпня у Любліні (Польща).

Ліга Європи

Кваліфікація. Плей-офф. 1-й матч

24 серпня

"Славія" (Чехія) - "Зоря" (Україна) 2:0

Голи: Тіджані, 81, Масопуст, 90+4

"Славія": Коларж, Голеш, Влчек, Масопуст, Провод (Огунгбаї, 69), Шевчик, Зеферіс, Доудера (Валлем, 88), Шранц (Юречка, 57), Хитіл (Тіджані, 69), Юрашек (ван Бюрен, 57)

"Зоря": Турбаєвський, Батагов, Джордан, Снурніцин, Вантух, Мишньов (Мічин, 46), Дришлюк, Яцик (Чурко, 76), Кірюханцев (Алефіренко, 86), Герреро (Бугай, 82), Антюх (Горбач, 82)

Попередження: Дришлюк, 6, Герреро, 44, Батагов, 50, Яцик, 57, Турбаєвський, 62