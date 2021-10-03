"Динамо" зіграло внічию з "Шахтарем" та зберегло лідерство в УПЛ

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч у Києві на НСК "Олімпійський" завершився внічию 0:0.

"Динамо" набрало 26 очок та залишилося на першому місці. "Шахтар" має 23 пункти та йде другим.

Чемпіонат України

10-й тур

3 жовтня

"Динамо" - "Шахтар" 0:0

"Зоря" - "Десна" 2:0

Голи: Булеца, 19, Громов, 70

На 7-й хвилині Булеца не реалізував пенальті

"Металіст 1925" - "Минай" 1:0

Гол: Габелок, 72 (пен.)

"Верес" - "Олександрія" 0:0

2 жовтня

"Колос" - "Чорноморець" 2:1

Голи: Лисенко, 15, Реннан, 58 - Смирний, 29

"Львів" - "Дніпро-1" 0:1

Гол: Довбик, 2

"Ворскла" - "Інгулець" 3:0

Голи: Рангел, 66, Олів'є Тіль, 77, 84

1 жовтня

"Маріуполь" - "Рух" 0:2

Голи: Таллес, 25, Климчук, 37

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb