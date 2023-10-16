Директора Одеського управління НАБУ відсторонили від роботи. Деталі

Про це інформує пресслужба НАБУ.

Згідно з офіційними даними НАБУ, Деулін відвідав університет "Одеська юридична академія" і отримав нагороду від його президента Сергія Ківалова.

"За фактом участі директора Одеського територіального управління Національного бюро Володимира Деуліна у заході з нагоди Дня юриста, який проходив у стінах Національного університету "Одеська юридична академія", та отримання ним нагороди від ректора цього вишу розпочато службову перевірку", - йдеться в заяві.

Деулін не виконуватиме посадових обов’язків поки триває перевірка. Після її закінчення будуть оголошені результати.

Довідково. Володимир Деулін є директором Одеського територіального управління Національного антикорупційного бюро України з 2017 року.

Що передувало

У жовтні 2023 року Деулін брав участь у заході з нагоди Дня юриста, який проходив у Національному університеті "Одеська юридична академія" (НУОЮА), де отримав нагороду від президента цього вишу ексрегіонала й проросійського політика Сергія Ківалова, який фігурує у кримінальних справах про підкуп суддів, які веде НАБУ.