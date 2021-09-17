Дисидент Софяник проплив 70 км і присвятив заплив деокупації Криму

Про це Софяник розповів Радіо Свобода.

Він заявив, що здолав протоку Отранто між Італією та Албанією. За його словами, у воді він пробув майже добу.

У перший день запливу він стартував о 7 ранку й плив до сьомої вечора.

"Зі мною була яхта супроводу. Зупинявся на кілька хвилин тільки, щоб пити воду і каву", – розповів він.

Другого дня частину шляху довелося здолати в шторм.

"У другій половині дня вітер посилився, піднявся шторм. Але напрямок вітру не змінилося, що лише прискорило просування в запливі. Фінішував о 17:45 на албанському узбережжі півострова Карабурун", – сказав він.

За словами Софяника, заплив мав привернути увагу "Кримської платформи" та необхідності деокупації Криму, а також проти політичних репресій Росії в Криму.

"В світлі останнього витка репресій в Криму, коли Федеральною службою безпеки були схоплені абсолютно невинні кримські татари, лідер Меджлісу Наріман Джелял, і їх піддавали після арешту жахливим тортурам, можна вже сміливо заявляти про початок сталінського терору і відкритого геноциду кримськотатарського народу. Закликаю визнати на міжнародному рівні путінську банду вбивць і катів ФСБ терористичною організацією на зразок "ІД" і "Аль-Каїди" і почати переслідування членів банди ФСБ по всьому світу", – зазначив спортсмен.



