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Дистанційна школа "Оптіма" посіла 6 місце серед шкіл України за результатами Національного мультипредметного тесту

13 вересня, 2023 середа
10:26
Новини

Інформаційний освітній ресурс Osvita.ua опублікував рейтинги шкіл за результатами проведеного у 2023 році Національного мультипредметного тесту

З огляду на воєнний стан цьогорічні випускники загальноосвітніх навчальних закладів замість Зовнішнього незалежного оцінювання складали НМТ. Його було проведено у формі компʼютерного тестування з використанням лише завдань із закритою формою відповіді. Взяти участь могли випускники як в Україні, так і за її межами.

За даними Українського центру оцінювання якості освіти, загалом участь в НМТ під час основних сесій узяли 261 632 особи, що становить 93,04 % від кількості зареєстрованих учасників. За кордоном участь у  НМТ під час основних сесій узяли 20 008 осіб. Явка учасників в Україні становила майже 94 %, за кордоном — понад 86%. Участь у додаткових сесіях НМТ узяли 7749 осіб, серед них 2535 — за кордоном. Попри постійні ракетно-дронові обстріли й деякі технічні перешкоди результати НМТ в УЦОЯО вважають об’єктивними.

Дистанційна школа "Оптіма" у 2023 році посіла третє місце серед шкіл Києва та шосте – серед усіх загальноосвітніх шкіл України. Також вона стала лідером серед усіх дистанційних освітніх закладів України. Такий результат став можливим завдяки вчителям, які забезпечують постійний супровід. Дистанційна форма освіти робить можливим індивідуальний підхід до кожного учня, що сприяє поліпшенню результатів випускників, відзначили в школі.

В "Оптімі" переконані, що для досягнення успіху необхідним є впровадження технологій і новітніх методик навчання, зосередженість на якості матеріалів, доступності для учнів з усіх куточків світу та професійності педагогічного складу.

"Рейтинг шкіл – чудова можливість для закладів освіти перевірити себе, а для батьків – обрати найкраще для своєї дитини. З нетерпінням чекаємо результатів наступного року, щоб побачити, які ще досягнення нас чекають у сфері освіти України", – зазначили в "Оптімі".

"Оптіма" – перша та найбільша онлайн-школа в Україні. Наразі з нею більш як 15 000 родин, в Україні та закордоном. Навчання ведеться за затвердженими МОН програмами, а по закінченню видаються офіційні документи про освіту єдиного державного зразка.

Переглянути рейтинг найкращих 200 шкіл України та Києва за результатами НМТ 2023 року можна на сайті Osvita.ua.

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