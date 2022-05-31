Дистанційне голосування в парламенті – це крок до диктатури, – Ірина Геращенко
Фракція "Європейська Солідарність" виступає категорично проти пропозиції введення дистанційного голосування у Верховній Раді України, адже це свідчитиме про остаточну втрату суб’єктності українського парламенту
Про це заявила співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко на своїй сторінці в Facebook.
"Зненацька в пропозиціях роботи парламенту знову вигулькнув законопроєкт про дистанційне голосування. Його з маніакальним упорством намагаються протягти правляча партія, не проти залишки ОПЗЖ, що теж показово", – зазначає вона.
"Дистанційне голосування під різними соусами нав’язують суспільству вже 2 роки. То під приводом COVID, потім активізували ці спроби з початком повномасштабної агресії, тепер знову розповідають про повітряні тривоги, загрози тощо", – додала народна депутатка.
"Наші ЗСУ воюють не віртуально і не дистанційно. Парламент всі ці місяці голосує, приймає високих іноземних гостей, які не бояться приїжджати, Київ не втік, то ж і депутати мають працювати на своїх робочих місцях", – зауважила Геращенко.
"Ми розглядаємо спробу нав’язати дистанційне голосування як остаточну втрату суб’єктності Верховної Ради і підготовку до просування ідеї електронного голосування на виборах. Бо в деяких головах майбутні вибори вже важливіші за закінчення війни і перемогу", – наголосила вона.
"Ми вважаємо, що дистанційне голосування в парламенті – це ще один крок до диктатури. І тому будемо категорично проти таких ініціатив", – резюмує Геращенко.
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