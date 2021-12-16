"Дія" змінила умови авторизації у застосунку за допомогою ID-картки: нові правила

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації у Telegram.



"Дія оновила сертифікат для авторизації. Сьогодні з 8:00 переходимо на нову кваліфіковану електронну печатку, яка використовується для захисту даних при авторизації через BankID", - йдеться в дописі.



У Мінцифри пояснили, що помилка при авторизації може виникати через помилки у роботі банків, які перевіряють електронну печатку і передають дані в "Дію". Це дозволяє визначити користувача та підтягнути документи. Поки банки оновлюють цю інформацію, Мінцифри порадило авторизуватися в застосунку за допомогою чіпа NFC ID-картки.



Для цього необхідно:

зайти у застосунок та оберіть авторизацію через NFC;

сфотографувати зворотню сторону ID-картки;

прикласти картку до задньої панелі телефону для зчитування даних;

підтвердити особу за допомогою Photo ID.