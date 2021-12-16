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"Дія" змінила умови авторизації у застосунку за допомогою ID-картки: нові правила

16 грудня, 2021 четвер
11:28
Суспільство Застосунок "Дія"

Із 16 грудня авторизація у "Дії" за допомогою ID-картки здійснюється за новими правилами

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації у Telegram.

"Дія оновила сертифікат для авторизації. Сьогодні з 8:00 переходимо на нову кваліфіковану електронну печатку, яка використовується для захисту даних при авторизації через BankID", - йдеться в дописі.

У Мінцифри пояснили, що помилка при авторизації може виникати через помилки у роботі банків, які перевіряють електронну печатку і передають дані в "Дію". Це дозволяє визначити користувача та підтягнути документи. Поки банки оновлюють цю інформацію, Мінцифри порадило авторизуватися в застосунку за допомогою чіпа NFC ID-картки.

Для цього необхідно:

  • зайти у застосунок та оберіть авторизацію через NFC;
  • сфотографувати зворотню сторону ID-картки;
  • прикласти картку до задньої панелі телефону для зчитування даних;
  • підтвердити особу за допомогою Photo ID.
 

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