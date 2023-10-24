"Діятимемо швидко та рішуче": Блінкен попередив Іран про наслідки втручання у конфлікт на Близькому Сході

Про це повідомляє Укрінформ.

"Сполучені Штати не прагнуть конфлікту з Іраном. Ми не хочемо, щоби ця війна розширювалася. Але якщо Іран або його проксі атакуватимуть американський персонал, будьте впевнені, що ми захищатимемо наш народ та безпеку швидко й рішуче",- запевнив Блінкен під час засідання Ради безпеки ООН.

Він нагадав, що Іран підтримує ХАМАС, "Хезболлу" та інші угруповання, які продовжують атакувати Ізраїль. А останніми тижнями підтримувані Тегераном угруповання атакували американських військових в Іраку та Сирії.

Блінкен вкотре застеріг треті сили у війну Ізраїлю проти ХАМАСу.

"Розширення конфлікту буде руйнівним не лише для палестинців та ізраїльтян, але й для людей в усьому регіоні та навіть в усьому світі. Не підливайте масла в вогонь", - застеріг Блінкен.