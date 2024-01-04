1.

- Я вважаю, що Захід зробив помилку, коли обмежив вʼїзд усіх росіян. Шкода від витоку мізків і капіталу могла бути більшою, - каже колишній юкосівець, котрий втік із Московщини понад чверть століття тому.

- Ну, сподівалися ж викликати невдоволення населення Путіним.

- Але не викликали!

- Відкритого — ні, - відповідаю. - Але ж 70 відсотків, котрі підтримують завершення війни в Україні, не з повітря взялися. Ще рік тому вважалося, що припинення вогню без взяття Києва чи низки великих міст Сходу означатиме тотальне розчарування в Путіні як населення, так і еліт.

2.

- Для чого нам потрібні оці атаки на Бєлгород? Ти ж не віриш, що московити, з їхньою тотальною зневагою до людського життя, злякаються й почнуть тиснути на президента, аби припинив війну? До того ж навряд чи такі атаки сподобаються нашим союзникам, — питає інший мій товариш.

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- В цілому, згоден. Але уявім інше.

Наша проблема останнього часу на Заході — ми зникли з перших шпальт медіа. Після удару по російському місту Путін змушений відповідати масованими обстрілами Києва. Це повертає нас до заголовків — і нашим друзям буде простіше добитися для нас зброї й фінансування.

- Така складна операція можлива з нашого боку?

- Ну, якби на Банковій сиділи Порошенко чи Тимошенко, мені було б простіше повірити в таке. Хоча, кажуть, гарні нестандартні ідеї Зеленський також любить вислуховувати. А цинізму в нього точно вистачає.

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Про автора. Карл Волох, політаналітик, блогер.

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