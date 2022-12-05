Для мене культура – це зброя, – Тайра під час вручення премії Вінценза у рамках Via Carpatia

Про це повідомляє Еспресо.

Премію імені польського письменника, перекладача Станіслава Вінценза "За гуманістичне служіння та внесок у розвиток регіонів" вп’яте присуджують на Форумі Via Carpatia. Церемонія нагородження відбулася у Домі Франка у Львові.Цьогорічна премія передовсім про те, як українці ставлять край авторитаризму в Україні і у світі.

"Коли ми задумували цю премію, нам дуже хотілося, щоб ми усвідомили важливість двох речей. Перше, це звичайно – демократія. Бо те, що відбувається зараз – це очевидно боротьба проти знищення України імперським центром, але це теж насправді початок світової війни авторитаризмів проти демократії, – зазначив Микола Княжицький під час вручення. – Ми покликані поставити край авторитаризму у світі. Ми як українці, як нація. Як нація, яка вміє любити, як нація, яка завжди розуміла, що таке демократія, упродовж всієї своєї історії. Бо демократія для нас – це ще й свобода кожного, і ми не випадково назвали цю премію іменем Станіслава Вінценза".

"Колись мені в руки потрапила цікава пам’ятка східної медицини. Там була одна фраза, що на світі немає нічого, що не може стати ліками. Розмірковуючи про це, я подумала, що є ще одна річ, яка підходить під ці критерії. У світі немає нічого, що не могло б стати зброєю. В першу чергу для мене зброя – це культура. Як і ліки, – переконано говорить Тайра під час вручення. – Нехай же культура стане нашою зброєю, а зброя – ліками проти московської чуми. І нехай ці дві речі являть світу велич і красу української душі".

Свою премію Юлія Паєвська присвятила зокрема і закатованому окупантами дитячому письменнику Володимиру Вакуленку.

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