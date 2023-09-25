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Ексклюзив

"Для обмеження діяльності в МАГАТЕ потрібне лише бажання": активістка з акції проти РФ у Відні

25 вересня, 2023 понедiлок
20:06
Війна з Росією Рафаель Маріано Гроссі

Виключити Росію з МАГАТЕ можливо. Для цього потрібна лише мотивація та бажання саме делегатів

Про це повідомила екологічна директорка ГО SaveDnipro Анастасія Скок, яка знаходиться у Відні з акцією "Росія ядерний терорист".

У понеділок, 25 вересня у Відні розпочалась 67 чергова сесія генеральної конференції МАГАТЕ. Делегати країн-членкинь могли проголосувати за виключення Росії з країн-учасниць МАГАТЕ. Анастасія Скок повідомила, що з української сторони було запропоновано 5 вимог.

"Ми маємо 5 вимог, які були досить очевидні. Це виключення росіян з керівних посад, створення механізму для стягнення репарацій за ядерний тероризм, який вчиняє РФ на території України. Ці всі вимоги були надіслані усім делегатам, які сьогодні були присутні на голосуванні. Маємо багато інсайдів з цієї конференції, і можемо бачити постійну, але поступову зміну думки громадської про те, як взагалі Росію потрібно виключати", - розповіла екологічна директорка ГО SaveDnipro в етері телеканалу "Еспресо".

За її словами, діалог можливий, але лише за умови, якщо росія буде нести покарання за свої дії. Одне з таких покарань - виключення РФ і росіян з усіх керуючих органів.

"Ми сьогодні говорили з делегатами, які мають право голосу в цій конференції і питали їхню думку про те, чи вважають вони життєздатними ці ідеї. Бо очевидно, головний наратив росіян - не намагайтесь нічого зробити, ми як "країни підписантки", маємо право залишатися в МАГАТЕ. Так от, це неправда. Ми чули думки європейців, вони знають про ситуацію російського тероризму і мають бажання її змінювати. Єдине що, МАГАТЕ - це досить бюрократична структура, єдиного бажання декількох делегатів може не вистачати, це потрібно розуміти", - резюмувала Анастасія Скок.
 

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тероризм
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