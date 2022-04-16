Для порятунку Маріуполя потрібне важке озброєння та переговори, - Зеленський у розмові з ЗМІ

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у інтерв'ю онлайн-медіа, передає УП.

"Маріуполь. Ситуація дуже складна. Заблоковані наші військові, заблоковані поранені. Там гуманітарна криза, немає їжі, немає води, немає медикаментів. Тим не менше хлопці захищаються. І однієї подяки замало, тому тривають перемовні процеси. Довіри до перемовників щодо Маріуполя, якщо чесно, немає. Ми домовлялися, що будуть гуманітарні коридори. Росія відмовилась", - сказав він.



Президент додав, що влада "на зв'язку з хлопцями на заблокованому заводі", розмови йдуть "на різних рівнях".

"Вони знають, що виконують найпотужнішу місію на сьогодні. Так ворог їх боїться, що кількість ворога перевищує в шість разів. Кілька кіл блокування Маріуполя є", – зазначив президент.

За його словами, бійці "Азов – вже герої, і "ніхто би їм не заборонив зробити певні кроки".

Зеленський додав, що в Маріуполі росіяни вивозять людей: "Багато людей зникло, ми не знаємо скільки людей зникло".

"Що може врятувати Маріуполь? Це потужне озброєння, яке треба надати якомога швидше. Друге – це питання перемовин. Режим припинення вогню дуже потрібен, щоб забрати поранених. Але це залежить від бажання Росії. Вони пропонують нашим людям здатися. Вони ставляться по-різному до наших військових там. І ви це прекрасно знаєте. І є військові, яких вони ненавидять і навряд чи вони збережуть їм життя. Так, може бути Іловайськ", - підсумував президент.