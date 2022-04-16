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Для порятунку Маріуполя потрібне важке озброєння та переговори, - Зеленський у розмові з ЗМІ

16 квітня, 2022 субота
17:16
війна з Росією

Росія має біля Маріуполя у шість разів більше військових, ніж залишається в місті українських бійців

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у інтерв'ю онлайн-медіа, передає УП.

"Маріуполь. Ситуація дуже складна. Заблоковані наші військові, заблоковані поранені. Там гуманітарна криза, немає їжі, немає води, немає медикаментів. Тим не менше хлопці захищаються. І однієї подяки замало, тому тривають перемовні процеси.  Довіри до перемовників щодо Маріуполя, якщо чесно, немає. Ми домовлялися, що будуть гуманітарні коридори. Росія відмовилась", - сказав він.

Президент додав, що влада "на зв'язку з хлопцями на заблокованому заводі", розмови йдуть "на різних рівнях". 

"Вони знають, що виконують найпотужнішу місію на сьогодні. Так ворог їх боїться, що кількість ворога перевищує в шість разів. Кілька кіл блокування Маріуполя є", – зазначив президент.

За його словами, бійці "Азов – вже герої, і "ніхто би їм не заборонив зробити певні кроки".

Зеленський додав, що в Маріуполі росіяни вивозять людей: "Багато людей зникло, ми не знаємо скільки людей зникло".

 "Що може врятувати Маріуполь? Це потужне озброєння, яке треба надати якомога швидше. Друге – це питання перемовин.  Режим припинення вогню дуже потрібен, щоб забрати поранених. Але це залежить від бажання Росії. Вони пропонують нашим людям здатися.  Вони ставляться по-різному до наших військових там. І ви це прекрасно знаєте. І є військові, яких вони ненавидять і навряд чи вони збережуть їм життя. Так, може бути Іловайськ", - підсумував президент.

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переговори
Маріуполь
Володимир Зеленський
важке озброєння
вторгнення в Україну
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