Для протидії брехні окупантів: у застосунку "Дія" з'явилася онлайн-трансляція українських каналів
Застосунок "Дія" спільно зі стримінговим сервісом Megogo запускають трансляцію українського телебачення для протидії блокуванню каналів України окупантами та поширенню брехні РФ
Про це заявила Мінцифра.
"Щоб не дозволити окупантам блокувати наше телебачення та сіяти брехню, разом зі стримінговим сервісом Megogo запускаємо онлайн-трансляцію українських телеканалів у застосунку "Дія" - "Дія.TV", - повідомили в міністерстві.
Завдяки "Дії.TV" українці матимуть безкоштовний доступ до новин будь-де та будь-коли.
Щоб скористатися послугою, потрібно оновити застосунок "Дія", у розділі "Послуги" обрати "Дія.TV", і трансляція розпочнеться автоматично. Вона доступна для користувачів IOS та Android.
Зараз "Дія.TV" транслює марафон єдності "Ми сильні разом", до якого долучилися провідні українські телеканали. Згодом з'являться дитячий контент, розважальні та інформаційні програми.
"Залишайтеся в курсі українських новин, будьте з Дією, бережіть себе та Україну. Перемога близько!", - наголосили в Мінцифрі.
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