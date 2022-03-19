Для України має бути створений "План Маршалла №2", - прем'єр Польщі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на wnp.pl.

"На наступному засіданні Європради в Брюсселі я обговорю великий загальноєвропейський план відбудови України", - заявив Моравецький.

Він зазначив, щов Україні "панує страх, але він поєднаний з відвагою військовослужбовців, які воюють, й надією всього народу, цілого суспільства на відбудову суверенної держави після війни".

"Ця надія має бути підкріплена реальним фундаментом, цей справжній фундамент - це План Маршалла №2 для України", - підкреслив Моравецький.

За словами прем'єр-міністра, цей план мають складати насамперед найбагатші країни, оскільки саме вони "проспали момент, коли можна було зупинити агресію РФ".

"З цієї причини вони сьогодні також відповідальні з європейської сторони за побудову цього плану відбудови України", - резюмував він.