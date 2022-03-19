Для України має бути створений "План Маршалла №2", - прем'єр Польщі
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Євросоюз повинен розробити план відновлення України за аналогією з "Планом Маршалла"
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на wnp.pl.
"На наступному засіданні Європради в Брюсселі я обговорю великий загальноєвропейський план відбудови України", - заявив Моравецький.
Він зазначив, щов Україні "панує страх, але він поєднаний з відвагою військовослужбовців, які воюють, й надією всього народу, цілого суспільства на відбудову суверенної держави після війни".
"Ця надія має бути підкріплена реальним фундаментом, цей справжній фундамент - це План Маршалла №2 для України", - підкреслив Моравецький.
За словами прем'єр-міністра, цей план мають складати насамперед найбагатші країни, оскільки саме вони "проспали момент, коли можна було зупинити агресію РФ".
"З цієї причини вони сьогодні також відповідальні з європейської сторони за побудову цього плану відбудови України", - резюмував він.
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