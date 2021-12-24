Для уникнення санкцій: в окупованому Криму компанії приховують інформацію про їхніх засновників

Про це пише РБК.



У кількох десятків компаній Криму в пункті "Відомості про учасників/засновників юридичної особи" зазначено про обмеження доступу до інформації. Половина з них також не вказує даних про директорів.



Інформацію про засновників і директорів приховують з метою уникнення санкцій Заходу.



Влада РФ надала компаніям таке право у 2019 році, установивши, коли доступ до відомостей з реєстру юридичних осіб можна обмежити. Зокрема отримати таку можливість можуть юридичні особи, розташовані в окупованому Росією Криму.



Доступ до даних закривають місцеві управління Федеральної податкової служби за наявності заяви від юридичної особи.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb