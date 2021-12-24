Для уникнення санкцій: в окупованому Криму компанії приховують інформацію про їхніх засновників
У 2021 році щонайменше 60 компаній у окупованому Криму закрили відомості про директорів і засновників, щоб уникнути санкцій Заходу
Про це пише РБК.
У кількох десятків компаній Криму в пункті "Відомості про учасників/засновників юридичної особи" зазначено про обмеження доступу до інформації. Половина з них також не вказує даних про директорів.
Інформацію про засновників і директорів приховують з метою уникнення санкцій Заходу.
Влада РФ надала компаніям таке право у 2019 році, установивши, коли доступ до відомостей з реєстру юридичних осіб можна обмежити. Зокрема отримати таку можливість можуть юридичні особи, розташовані в окупованому Росією Криму.
Доступ до даних закривають місцеві управління Федеральної податкової служби за наявності заяви від юридичної особи.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.12
Купівля 27.12Продаж 27.36
-
EUR
Купівля 30.58Продаж 31.01
- Актуальне
- Важливе