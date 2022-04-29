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Для в'їзду у Польщу автомобілістам з України знову повернули "Зелену картку", - НБУ

29 квітня, 2022 п'ятниця
22:33
Новини

Громадянам, які виїжджають за кордон на власному автомобілі, необхідно мати поліс "Зелена картка"

Про це повідомила пресслужба НБУ.

"28 квітня 2022 року регулятор отримав від іноземних партнерів інформацію про те, що цей поліс вимагатиметься під час перетину кордону з Польщею. Ця практика, очевидно, поширюватиметься і на кордонах з іншими країнами", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, з початку війни українці мали право перетинати кордони Польщі, Словаччини, Угорщини та Молдови на власних автомобілях без полісу "Зелена картка". 

"Ми вдячні усім країнам, які із розумінням поставилися до ситуації, в якій опинилися громадяни України. На початку війни у більшості з них не було жодної можливості придбавати поліси "Зелена картка", рушаючи за кордон у пошуках безпечного місця. За два місяці війни українські страховики разом із МТСБУ налагодили процес транспортування полісів до переміщених офісів страхових компаній та до кордону. Також вони відпрацювали оптимальні умови придбання та користування таким полісом", – прокоментувала директор Департаменту нагляду за ринком небанківських фінансових послуг НБУ Ольга Максимчук. 

Сьогодні укласти договір міжнародного страхування "Зелена картка" можна зі знижкою 50% в українських страховиків. Вартість полісу залежить від типу транспортного засобу, країни відвідування та терміну дії договору страхування. Поліси видаються на мінімальний строк – 15 днів, максимальний – не перевищує 1 рік. Ціна на страховий поліс "Зелена картка" визначена МТСБУ і є однаковою для всіх страховиків. Вартість полісу "Зелена картка" в Україні є нижчою, ніж у більшості країн.

Крім того, процес оформлення "Зеленої картки" суттєво спрощено у зв'язку з воєнним станом. Так, запроваджено онлайн-оформлення полісів "Зелена картка" через генерування відповідних pdf-файлів (електронний поліс). Країни-члени системи "Зелена картка" визнають українські електронні поліси, їх не потрібно роздруковувати та можна пред’являти з будь-якого гаджета.

Довідка. "Зелена картка" – страховий сертифікат єдиної форми, що застосовується в країнах-членах міжнародної системи автомобільного страхування "Зелена картка".

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Економіка
НБУ
страхування
кордон
авто
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