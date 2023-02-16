"Дніпро-1" програв "АЕК Ларнаці" у Лізі конференцій

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Гра у Ларнаці закінчилась перемогою АЕКа з рахунком 1:0. На 85-й хвилині Анхель Гарсія головою відправив м'яч у ворота СК "Дніпро-1".

На груповому раунді Ліги конференцій "Дніпро-1" фінішував другим у квартеті E: слідом за нідерландським АЗ, і випередив "Аполлон" з Кіпру й "Вадуц" з Ліхтенштейну.

"АЕК Ларнака" розпочав виступи у єврокубках у Лізі Європи, де у кваліфікації здолав саме "Дінпро-1" (2:1, 3:0). У квартеті B кіпріоти стали третіми та отримали право зіграти у Лізі конференцій.

Матч-відповідь пройде рівно за тиждень - 23 лютого.

Ліга конференцій

1/16 фіналу. 1-й матч

16 лютого

АЕК (Ларнака, Кіпр) - "Дніпро-1" (Україна) 1:0

Гол: Гарсія, 85

АЕК: Пирич, Росалес, Миличевич, Томович, Гарсія, Густаву (Гонсалес, 90+2), Понс, Фараж (Енглезу, 90+2), Тричковський (Ніколич, 65), Яколіш (Касадо, 88), Лопеш (Санхурхо, 88).

"Дніпро-1": Валеф, Хайнер, Сваток, Сарапій, Амаш (Горбунов, 46), Бабенко, Рубчинський (Танчик, 58), Гуцуляк, Піхальонок (Когут, 89), Пеглоу (Бланко, 46), Довбик (Назаренко, 89)

Попередження: Гарсія, 39 - Амаш, 19, Танчик, 59