"Дніпро-1" програв "АЕК Ларнаці" у Лізі конференцій
У першому матчі 1/16 фіналу Ліги конференцій СК "Дніпро-1" програв кіпріотському "АЕК Ларнака"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Гра у Ларнаці закінчилась перемогою АЕКа з рахунком 1:0. На 85-й хвилині Анхель Гарсія головою відправив м'яч у ворота СК "Дніпро-1".
На груповому раунді Ліги конференцій "Дніпро-1" фінішував другим у квартеті E: слідом за нідерландським АЗ, і випередив "Аполлон" з Кіпру й "Вадуц" з Ліхтенштейну.
"АЕК Ларнака" розпочав виступи у єврокубках у Лізі Європи, де у кваліфікації здолав саме "Дінпро-1" (2:1, 3:0). У квартеті B кіпріоти стали третіми та отримали право зіграти у Лізі конференцій.
Матч-відповідь пройде рівно за тиждень - 23 лютого.
Ліга конференцій
1/16 фіналу. 1-й матч
16 лютого
АЕК (Ларнака, Кіпр) - "Дніпро-1" (Україна) 1:0
Гол: Гарсія, 85
АЕК: Пирич, Росалес, Миличевич, Томович, Гарсія, Густаву (Гонсалес, 90+2), Понс, Фараж (Енглезу, 90+2), Тричковський (Ніколич, 65), Яколіш (Касадо, 88), Лопеш (Санхурхо, 88).
"Дніпро-1": Валеф, Хайнер, Сваток, Сарапій, Амаш (Горбунов, 46), Бабенко, Рубчинський (Танчик, 58), Гуцуляк, Піхальонок (Когут, 89), Пеглоу (Бланко, 46), Довбик (Назаренко, 89)
Попередження: Гарсія, 39 - Амаш, 19, Танчик, 59
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