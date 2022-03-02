До 15 років позбавлення волі: в Держуму РФ внесли поправки про покарання за розповсюдження фейків про дії ЗС Росії
У російську Думу внесли поправки про ув'язнення за поширення фейків про дії ЗС РФ
Про це повідомляє ТАСС.
Голова Комітету РФ з безпеки і протидії корупції заявив, що у Думу внесли поправки про покарання до 15 років ув'язнення за поширення фейків про дії зброних сил Російської Федерації.
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