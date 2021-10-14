До 2030 року LEGO планує замінити ABS-пластик на більш екологічний матеріал

Дитина вчиться встановлювати зв'язок між візуальним зображенням предмета і його реальною формою. Таке заняття корисне для формування логічного мислення, вміння діяти у рамках встановлених правил, а також сприяє розвитку логічного та просторового мислення.

Ось ряд цікавих фактів про компанію-виробника та про набори, які вона випускає: