До 2030 року LEGO планує замінити ABS-пластик на більш екологічний матеріал
Взаємодія з різноколірними пластиковими цеглинками LEGO сприяє розвитку дрібної моторики рук, виробляє чіткість рухів, розвиває координацію
Дитина вчиться встановлювати зв'язок між візуальним зображенням предмета і його реальною формою. Таке заняття корисне для формування логічного мислення, вміння діяти у рамках встановлених правил, а також сприяє розвитку логічного та просторового мислення.
Ось ряд цікавих фактів про компанію-виробника та про набори, які вона випускає:
- Засновник. Компанія LEGO Group заснована Оле Кірком Крістіансеном у 1932 році. Оле народився 7 квітня 1891 року у Данії в бідній родині. У 14 років він поступає в учні до старшого брата, щоб освоїти теслярську справу, а потім відточує свою майстерність у Німеччині та в Норвегії. Повернувшись у Данію, Оле засновує невелику фірму з виготовлення різних предметів побутового призначення (сходи, прасувальні дошки).
- Своєчасна зміна пріоритетів. Дерев'яні вироби добре продавалися, але вже на початку 40-х ігрові пропозиції з пластику стають дуже популярними. Компанія зуміла досить швидко оновити свій асортимент і розпочала випуск конструкторів, в яких дерев'яні та пластикові елементи легко з'єднувалися між собою. Фірмові кубики ЛЕГО з'явилися у 1953 році.
- Актуальна колекція. Дитячий магазин Панама включив у свій каталог усі актуальні серії цього бренду https://panama.ua/brand/2483/. Секрет популярності конструкторів цієї марки багато у чому пов'язаний з ретельним розробленням кожної серії. Перший етап полягає у виявленні характерних ринкових тенденцій. Фахівці марки відправляються в іграшковий магазин, вивчають рівень попиту, спілкуються з дітьми. На підставі отриманих результатів виконується проєктування з використанням програмного забезпечення для 3D-моделювання. Після виготовлення пробної партії для виконання незалежного тестування запрошуються батьки та діти.
- Особливі вихідні елементи. Для їхнього виробництва з 1963 року використовується надміцний ABS-пластик. Цеглинки проходять ретельну перевірку на міцність, колірну відповідність, товщину, надійність з'єднання. За офіційними даними приблизно 18 будівельних блоків з мільйона вибраковуються через невідповідність встановленим стандартам. До 2030 року планується замінити ABS-пластик на більш екологічний матеріал. У секунду виготовляється приблизно 1140 блоків, а в рік – в середньому близько 36 мільярдів.
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