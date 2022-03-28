До 31 березня Кіпр планує зібрати дані про усе майно підсанкційних росіян
Місцеві асоціації адвокатів та бухгалтерів розіслала своїм членам циркуляр, у якому нагадала про обов'язкове виконання інструкцій Євросоюзу щодо російських компаній та приватних осіб, які потрапили до списків санкцій
Про це повідомила Всекіпрська асоціація адвокатів (CBA), інформує Еспресо.TV
"До 31 березня 2022 року адвокатські контори Кіпру повинні надати CBA інформацію про своїх російських клієнтів, які потрапили під санкції. У тому випадку, якщо серед клієнтів є ті, хто потрапив під європейські санкції, кіпрські адвокати зобов'язані поінформувати CBA про те, хто ці клієнти, а також якими видами рухомого та нерухомого майна (будинки, квартири, акції, депозити тощо) вони володіють (необхідно вказати сукупну вартість)", - йдеться у повідомленні.
CBA нагадала своїм членам, хто працює з російськими клієнтами, що потрібно своєчасно відслідковувати зміни у міжнародному та європейському законодавстві та списках санкцій. Порушення санкцій членами CBA може призвести до адміністративного покарання з боку асоціації та кримінального переслідування.
Інститут сертифікованих бухгалтерів Кіпру (ICPAC) також розіслав інструкції для своїх членів, які працюють із російськими клієнтами. ICPAC послався на циркуляр Мінфіну Кіпру, в якому сказано, що бухгалтери та аудитори мають право надавати обмежений перелік послуг клієнтам, які перебувають під санкціями.
- Нагадаємо, напередодні Пєсков заявив, що у Росії немає олігархів, а усі мільярдери – чесні бізнесмени і їх пограбували, ввівши санкції
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