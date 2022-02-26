До Балаклії на Харківщині наближаються російські війська
У колоні – понад 60 одиниць техніки
Про це повідомив у телеграм-каналі нардеп Анатолій Гончаренко з посиланням на міського голову Балаклії Івана Столбового.
"Техніка наближається до міста Балаклія. І там дійсно символи, буква Z і триколори. Понад 60 одиниць техніки", – уточнив Столбовий у коментарі Суспільному.
На facebook-сторінці Балаклійської міської ради місцеві жителі також зазначають, що колона військової техніки Російської Федерації проїхала Волохів Яр у напрямку Балаклії.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.27
Купівля 29.27Продаж 32.32
-
EUR
Купівля 32.92Продаж 36.43
- Актуальне
- Важливе