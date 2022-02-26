До Балаклії на Харківщині наближаються російські війська

Про це повідомив у телеграм-каналі нардеп Анатолій Гончаренко з посиланням на міського голову Балаклії Івана Столбового.

"Техніка наближається до міста Балаклія. І там дійсно символи, буква Z і триколори. Понад 60 одиниць техніки", – уточнив Столбовий у коментарі Суспільному.

На facebook-сторінці Балаклійської міської ради місцеві жителі також зазначають, що колона військової техніки Російської Федерації проїхала Волохів Яр у напрямку Балаклії.



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