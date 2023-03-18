До європейських клінік вдалося евакуювати 2800 українців, - МОЗ

Про це поінформувала пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Цього тижня медичні заклади Данії, Німеччини та Норвегії змогли прийняти на лікування 20 українських громадян:"+ 20 українців були евакуйовані цього тижня на лікування у клініки ЄС. У складі групи – пацієнти з мінно-вибуховими пораненнями та онкопацієнти".

Зазначається, що загалом вдалося вивезти 2800 українців.