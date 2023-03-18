До європейських клінік вдалося евакуювати 2800 українців, - МОЗ
Цього тижня до країн ЄС вдалося вивезти на лікування 20 українців, усього до Європи для отримання медичної допомоги змогли евакуювати 2800 громадян
Про це поінформувала пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
Цього тижня медичні заклади Данії, Німеччини та Норвегії змогли прийняти на лікування 20 українських громадян:"+ 20 українців були евакуйовані цього тижня на лікування у клініки ЄС. У складі групи – пацієнти з мінно-вибуховими пораненнями та онкопацієнти".
Зазначається, що загалом вдалося вивезти 2800 українців.
- Нагадаємо, у центрі "Незламні" у Львові медики провели дві операції 16-річному хлопцеві з Бахмута, в якого уламок снаряда застряг біля серця. Попереду на підлітка чекає тривала реабілітація.
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