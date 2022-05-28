До фінляндського порту увійшли військові судна країн НАТО

Про це повідомляє ЄП з посиланням на Yle.

Кораблі зайшли до Гельсінкі після участі у навчаннях.

Міністр оборони Антті Кайкконен зазначив, що візит цих суден був погоджений ще перед тим, як Фінляндія прийняла рішення подавати заявку на вступ до НАТО, проте - це потужний сигнал.

Напередодні Міноборони повідомило про збільшення кількості запланованих навчань за участі міжнародних партнерів до 20 до кінця року, на тлі "вікна невизначеності" у зв’язку з розглядом заявки країни на вступ до НАТО.