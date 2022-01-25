До Києва приїде делегація Конгресу США, щоб обговорити безпекову ситуацію та посилення підтримки України
Двопартійна делегація Конгресу США відвідає Брюссель і Київ, щоб обговорити безпекову ситуацію в Україні та Східній Європі, а також нарощування російських військ
Про це йдеться у пресрелізі Комітету Палати представників із закордонних справ.
"У Києві делегація зустрінеться з високопоставленими українськими чиновниками, щоб обговорити ситуацію з безпекою та посилення підтримки США суверенітету та територіальної цілісності України", - йдеться у повідомленні.
У Брюсселі делегація Конгресу зустрінеться з представниками НАТО, ЄС і країн-членів цих організацій, щоб обговорити безпекову ситуацію у Східній Європі та нарощування російських військ уздовж кордону України та Білорусі.
Очолив делегацію голова Комітету Палати представників із закордонних справ Грегорі Мікс.
- Як повідомлялося раніше, 17 січня президент України Володимир Зеленський провів зустріч із двопартійною делегацією Конгресу США, де сторони обговорили допомогу Україні на тлі російської агресії, "Північний потік-2" та санкції проти РФ.
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