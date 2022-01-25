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До Києва приїде делегація Конгресу США, щоб обговорити безпекову ситуацію та посилення підтримки України

25 січня, 2022 вiвторок
21:49
Суспільство

Двопартійна делегація Конгресу США відвідає Брюссель і Київ, щоб обговорити безпекову ситуацію в Україні та Східній Європі, а також нарощування російських військ

Про це йдеться у пресрелізі Комітету Палати представників із закордонних справ.

"У Києві делегація зустрінеться з високопоставленими українськими чиновниками, щоб обговорити ситуацію з безпекою та посилення підтримки США суверенітету та територіальної цілісності України", - йдеться у повідомленні.

У Брюсселі делегація Конгресу зустрінеться з представниками НАТО, ЄС і країн-членів цих організацій, щоб обговорити безпекову ситуацію у Східній Європі та нарощування російських військ уздовж кордону України та Білорусі.

Очолив делегацію голова Комітету Палати представників із закордонних справ Грегорі Мікс.
 


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Конгрес США
війна з Росією
російська агресія
делегація
допомога США Україні
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