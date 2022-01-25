До Києва приїде делегація Конгресу США, щоб обговорити безпекову ситуацію та посилення підтримки України

Про це йдеться у пресрелізі Комітету Палати представників із закордонних справ.



"У Києві делегація зустрінеться з високопоставленими українськими чиновниками, щоб обговорити ситуацію з безпекою та посилення підтримки США суверенітету та територіальної цілісності України", - йдеться у повідомленні.



У Брюсселі делегація Конгресу зустрінеться з представниками НАТО, ЄС і країн-членів цих організацій, щоб обговорити безпекову ситуацію у Східній Європі та нарощування російських військ уздовж кордону України та Білорусі.



Очолив делегацію голова Комітету Палати представників із закордонних справ Грегорі Мікс.



Як повідомлялося раніше, 17 січня президент України Володимир Зеленський провів зустріч із двопартійною делегацією Конгресу США, де сторони обговорили допомогу Україні на тлі російської агресії, "Північний потік-2" та санкції проти РФ.