До Києва приїхав амбасадор UNITED24, французький кінорежисер Мішель Азанавічус

Про це повідомили у фандрейзинговій платформі UNITED24.

Там зазначили, що це вже третій візит Мішеля до України за 10 місяців.

"Попереду насичені дні, багато роботи заради України. Вітаємо, дорогий Мішелю. Дякую, що ви у нас є", - написали UNITED24.