До Києва приїхав амбасадор UNITED24, французький кінорежисер Мішель Азанавічус
У середу, 6 вересня, до української столиці прибув відомий французький режисер, лауреат премії "Оскар" та амбасадор UNITED24 Мішель Азанавічус
Про це повідомили у фандрейзинговій платформі UNITED24.
Там зазначили, що це вже третій візит Мішеля до України за 10 місяців.
"Попереду насичені дні, багато роботи заради України. Вітаємо, дорогий Мішелю. Дякую, що ви у нас є", - написали UNITED24.
- У січні 2023 року Азанавічус зробив внесок у розмірі 125 тис. євро у фундацію Олени Зеленської. Кошти спрямують на відбудову Ізюмської міської лікарні, яку частково знищили та розграбували російські військові.
- У лютому того ж року режисер Мішель Азанавічус разом з українською тенісисткою Еліною Світоліною відвідали Київську область, постраждалу від російських окупантів.
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