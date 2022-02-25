До Києва зайшли диверсійні групи РФ, - Зеленський
Вночі на 25 лютого до столиці України зайшли диверсійні групи ворога
Про це у своєму відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Маємо інформацію про те, що у Київ зайшли диверсійні групи ворога. Тому я дуже прошу киян, будьте уважними, дотримуйтесь правил комендантської години", - наголосив він.
Президент зазначив, що залишився в урядовому кварталі разом з усіма, хто необхідний для роботи центральної влади.
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