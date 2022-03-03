До Одеси підходять чотири десантні кораблі РФ та судна підтримки, - УП

Про це джерела в Одеському порту повідомили "Українській правді", передає Еспресо.TV.

Як зазначається, десант уже за 14 миль від Санжійки. Українські військові готуються тримати оборону.

Водночас у Чорному морі тоне вантажний корабель "Helt" – судно захоплене росіянами (власник фінський, прапор Панами). Люди висаджуються на плоти.

Крім того, є інформація про крен 70 градусів. Рятувальники підійти не можуть.

Нагадаємо, новопризначений голова обласної військової адміністрації Одещини полковник Максим Марченко запевнив, що Одеса та область була, є і буде під прапором України.

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