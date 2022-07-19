До Польщі спеціальним медичним потягом вивезли на лікування 32 поранених українських військових

Про це інформує РАР

До Польщі спеціальним медичним поїздом пізно увечері 18 липня привезли 32 українських військових з пораненнями різного ступеня важкості. Захисників України уже розподіли по польських шпиталях.

Це вперше спеціальний медичний потяг, який почав курсувати ще в лютому та використовувався в основному для перевезення до Польщі онкохворих та біженців з України, привіз поранених військових.

Як наголосив заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Блажей Побожи, це ще один реальний вимір допомоги поляків Україні, яка героїчно боронить свій суверенітет і територіальну цілісність, але фактично - усю Європу.

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