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До Польщі спеціальним медичним потягом вивезли на лікування 32 поранених українських військових

19 липня, 2022 вiвторок
15:57
Світ До Польщі вперше спеціальним медичним потягом привезли українських військових

32 поранених українських військових вперше вивезли на лікування до Польщі спеціальним медичним потягом

Про це інформує РАР

До Польщі спеціальним медичним поїздом пізно увечері 18 липня привезли 32 українських військових з пораненнями різного ступеня важкості. Захисників України уже розподіли по польських шпиталях.

Це вперше спеціальний медичний потяг, який почав курсувати ще в лютому та використовувався в основному для перевезення до Польщі онкохворих та біженців з України,  привіз поранених військових.

Як наголосив заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Блажей Побожи, це ще один реальний вимір допомоги поляків Україні, яка героїчно боронить свій суверенітет і територіальну цілісність, але фактично - усю Європу.

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