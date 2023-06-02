До проведення конкурсу на посаду директора Національної опери України в.о. залишиться Петро Чуприна, - головний хормейстер Пліш
Головний хормейстер Національної опери України імені Т. Г. Шевченка Богдан Пліш повідомив, що виконувачем обовʼязків директора опери до проведення офіційного конкурсу залишиться Петро Чуприна
Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо"
"Діалог в нашій ситуації не тільки потрібен, а й вже відбувся. Вчора була зустріч представників театру з представниками Міністерства культури на чолі з міністром. Була тривала розмова. Обговорили візії бачення стосовно того, як має відбуватись процес добору керівників до національних колективів у майбутньому. Проте найголовнішим результатом зустрічі було те, що пан міністр запевнив, що поки буде проведений офіційний конкурс на посаду директора Національної опери, в.о. директора залишиться Петро Чуприна. Маємо надію, що так і буде", - розповів Пліш.
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