Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо"



"Діалог в нашій ситуації не тільки потрібен, а й вже відбувся. Вчора була зустріч представників театру з представниками Міністерства культури на чолі з міністром. Була тривала розмова. Обговорили візії бачення стосовно того, як має відбуватись процес добору керівників до національних колективів у майбутньому. Проте найголовнішим результатом зустрічі було те, що пан міністр запевнив, що поки буде проведений офіційний конкурс на посаду директора Національної опери, в.о. директора залишиться Петро Чуприна. Маємо надію, що так і буде", - розповів Пліш.

