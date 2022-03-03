До Сенату США внесли законопроєкт під назвою HEROIAM SLAVA Act про санкції щодо всіх держпідприємств РФ

Про це повідомляє пресслужба сенатора від штату Флорида Марко Рубіо.



Законопроєкт передбачає запровадження жорстких санкцій проти всіх російських державних підприємств.

"Акт HEROIAM SLAVA, названий на честь культового українського гасла та символу національного опору, позбавить компанії, які контролюються або належать Москві, такі як "Роснефть", "Газпром", "Росатом", "Аерофлот" і RT, доступу до критичного американського капіталу, оскільки вони фінансують військову діяльність Володимира Путіна", - йдеться у повідомленні.



Рубіо, як співавтор проєкту, зазначає, що російський президент живить свою військову машину ресурсами, які отримує із державних корпорацій.



"Оскільки Путін продовжує безрозбірно бомбардувати Україну та вбивати невинних мирних жителів, США повинні зробити всі можливі кроки для того, щоб Росія була повністю відрізана від американського капіталу", - сказав другий співавтор законопроєкту сенатор Чак Грасслі.

