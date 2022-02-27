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До Сил тероборони в Україні вступили 37 тисяч людей

27 лютого, 2022 неділя
00:32
війна з Росією тероборона

Міністр оборони каже, що нині українці перебувають на етапі, коли треба підвищити координацію створених підрозділів, організувати їхні дії у рамках єдиного задуму під керівництвом Командування ЗСУ.

Про це Олексій Резніков повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Понад 60 годин Україна дає відсіч російським окупантам. Грізною силою, яка знищує ворога, стали підрозділи української територіальної оборони, – каже Міністр оборони України Олексій Резніков. – До лав Сил ТрО ЗСУ вже вступили десятки тисяч людей. Зараз ми перебуваємо на етапі, коли треба підвищити координацію створених підрозділів, організувати їхні дії у рамках єдиного задуму під керівництвом Командування ЗСУ”.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний додав, що  до Сил тероборони в Україні вступили вже 37 тисяч людей.

Зазначимо, за погодженням з Командувачем Сил ТрО бригадним генералом Юрієм Галушкіним ухвалено рішення про розгортання мережі добровольчих формувань територіальних громад (ДФТГ).

"Відповідно до положень Ст.8 Закону України “Про основи національного спротиву", діяльність добровольчих формувань територіальних громад здійснюється під безпосереднім керівництвом і контролем командира військової частини Сил територіальної оборони Збройних Сил України за територіальним принципом. Тобто у вашому районі або регіоні. Вже зараз ви можете долучатись до влаштування блокпостів, блокування переміщень колон техніки ворога, виконувати інші поставленні командуванням Сил ТрО завдання, використовуючи власну зброю. Щоб отримати серйозну оборонну зброю, ДФТГ має бути відповідним чином оформлена. Та залучена до єдиного плану дій", – додає Олексій Резніков.

Для створення ДФТГ у селищі, містечку, громаді, алгоритм такий:

• ініціативна група разом з керівником органу місцевого самоврядування подає пропозицію до командира відповідного підрозділу Сил ТрО (батальйону, бригади), який діє на території. Адреси підрозділів можна перевірити на сайті Сил ТрО – www.sprotyv.in.ua.

• На підставі проявленої ініціативи Командувач Сил ТрО приймає рішення про створення ДФТГ та призначення командира. Це рішення схвалює Головнокомандувач Збройних Сил. Він також ухвалює рішення про забезпечення ДФТГ тими чи іншими видами озброєння.

Мережа ДФТГ буде важливим чинником протидії ворожим диверсантам, а також порушуватиме логістику окупантів.

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