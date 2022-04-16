До США з Мексики почали прибувати неповнолітні українці без супроводу, - CNN

Про це CNN повідомило джерело, знайоме з притулком Управління охорони здоров'я та соціальних служб США з розселення біженців (ORR).

За словами джерела, більшість неповнолітніх прилетіли до Мексики, а потім дісталися до південного кордону США.

У деяких випадках, каже це джерело, члени сімей, які проживають у США, зустрічали неповнолітніх українців у Мексиці, а імміграційні органи США відокремлювали дітей від їхніх родичів на кордоні відповідно до політики уряду.

Відповідно до законодавства США, якщо родич, який перебуває з неповнолітнім, не є їхнім батьком або законним опікуном у США, неповнолітній вважається без супроводу.

Представник служби охорони здоров’я та соціальних служб (HHS) не відповів на запитання CNN про те, скільки українських дітей перебуває під опікою в США і де вони є.

За даними HHS, перебуваючи в державній опіці США, діти без супроводу зустрічаються з керуючим справою принаймні раз на тиждень і спілкуються з родиною принаймні двічі на тиждень.

За даними джерела, за останні два тижні до США через південний кордон в’їхало від 20 до 30 неповнолітніх українців без супроводу.

За останніми даними, станом на 14 квітня під опікою HHS перебуває майже 10 000 дітей. У 2021 фінансовому році більшість дітей-мігрантів без супроводу, які перебувають під опікою HHS, були з країн Центральної Америки, таких як Гватемала, Сальвадор і Гондурас.

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