До України насуваються штормовий вітер і дощі, - синоптик Наталка Діденко про погоду на вихідних
В Україну 20-21 листопада прийде потепління, проте очікуються дощі та штормовий вітер
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
20-21 листопада в Україні буде тепло.
Очікується +7°C…+13°C.
За словами пані Діденко, потепління нівелюватиме сильний, до штормових поривів, північно-західний вітер.
Дощі втримаються у більшості областей України найближчої ночі та завтра вранці.
Вдень у суботу волога дощова погода передбачається у східній частині, на Запоріжжі, Сумщині та в Криму. Трохи опадів припаде на Карпати.
На решті території 20 листопада і протягом 21 листопада - нічого суттєвого.
У Києві в ніч на суботу та вранці 20 листопада пройдуть дощі, вдень 20 листопада та в неділю - без істотних опадів.
Завтра в столиці - сильний штормовий вітер.
На вихідними в Києві близько +10°C.
З 22-23 листопада в Україну зайде чергове похолодання.
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