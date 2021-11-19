До України насуваються штормовий вітер і дощі, - синоптик Наталка Діденко про погоду на вихідних

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

20-21 листопада в Україні буде тепло.

Очікується +7°C…+13°C.

За словами пані Діденко, потепління нівелюватиме сильний, до штормових поривів, північно-західний вітер.

Дощі втримаються у більшості областей України найближчої ночі та завтра вранці.

Вдень у суботу волога дощова погода передбачається у східній частині, на Запоріжжі, Сумщині та в Криму. Трохи опадів припаде на Карпати.





На решті території 20 листопада і протягом 21 листопада - нічого суттєвого.

У Києві в ніч на суботу та вранці 20 листопада пройдуть дощі, вдень 20 листопада та в неділю - без істотних опадів.

Завтра в столиці - сильний штормовий вітер.

На вихідними в Києві близько +10°C.

З 22-23 листопада в Україну зайде чергове похолодання.





Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb