До України прибув очільник Пентагону Остін

Про це він повідомив на своїй сторінці в Twitter.

"Приземлився в Києві. Я тут, щоб підтвердити нашу непохитну підтримку суверенітету, територіальної цілісності і євроатлантичних устремлінь України - і висловити нашу прихильність зміцненню здатності України стримувати подальшу агресію Росії", - написав Остін.

Як відомо, Остін має зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським і міністром оборони Андрієм Тараном.





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