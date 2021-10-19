До України прибув очільник Пентагону Остін
Міністр оборони США, очільник Пентагону Ллойд Остін прибув до Києва
Про це він повідомив на своїй сторінці в Twitter.
"Приземлився в Києві. Я тут, щоб підтвердити нашу непохитну підтримку суверенітету, територіальної цілісності і євроатлантичних устремлінь України - і висловити нашу прихильність зміцненню здатності України стримувати подальшу агресію Росії", - написав Остін.
Як відомо, Остін має зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським і міністром оборони Андрієм Тараном.
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