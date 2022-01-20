До України йдуть рвучкий вітер, сніг та міцні морози, - синоптик Наталка Діденко
Синоптик Наталка Діденко попереджає про рвучкий вітер та ожеледицю на дорогах 21-23 січня та про посилення морозів з 24 січня у більшості регіонах України
Про це вона написала в telegram.
"21-22 січня в Україні буде періодичний сніг. Хіба що у південній частині без істотних опадів, а також на Сході в неділю переважно сухо", - зазначила синоптик.
Також очікується ожеледиця та вітри - західний, південно-західний рвучкий.
Температура повітря вдень коливатиметься в межах 0...-4°C, на Півдні +1...+5°C.
У більшості областей України посиляться морози з початку нового тижня 24 січня, зокрема у Києві.
А на вихідних, 22-23 січня, у столиці температура вночі коливатиметься від -3°C до -6°C, вдень від 0°C до -2°C.
Час від часу падатиме сніг, буде ожеледиця, а також поривчастий вітер.
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