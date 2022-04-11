До України з-за кордону за добу повернулася понад 31 тисяча осіб - Держприкордонслужба
До України за минулу добу з-за кордону прибула понад 31 тисяча осіб, 27 тисяч з яких – українці. Крім того, оформлено понад 460 транспортних засобів з гуманітарними вантажами
Про це повідомляють у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України-Західний кордон, передає "Еспресо. Захід".
Окрім того за добу 10 квітня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 70 тисяч осіб та більше 15 тисяч транспортних засобів. Дані показники, у порівнянні з попередньою добою, вказують на помірне зменшення пасажиропотоку.
З України минулої доби вибули майже 39 тисяч осіб. Понад 27 тисяч з них перетнули кордон через українсько-польську ділянку, решта прослідували до інших країн-членів ЄС та Молдови.
У Держприкордонслужбі нагадують, відстежувати завантаженість пунктів пропуску для перетину кордону до ЄС і Молдови (у Чернівецькій області) можна на фейсбук-сторінці Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон. Дані оновлюються кожні три години.
- Нагадаємо, зі Слов’янська та Бахмута до Львова евакуювали 48 українців
Стежте за найважливішими новинами Львова, регіону, України та світу разом з "Еспресо.Захід"! Підписуйтесь на нашу facebook-сторінку та телеграм-канал.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.25
Купівля 29.25Продаж 29.9
-
EUR
Купівля 31.73Продаж 32.59
- Актуальне
- Важливе