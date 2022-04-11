Про це повідомляють у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України-Західний кордон, передає "Еспресо. Захід".

Окрім того за добу 10 квітня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 70 тисяч осіб та більше 15 тисяч транспортних засобів. Дані показники, у порівнянні з попередньою добою, вказують на помірне зменшення пасажиропотоку.

З України минулої доби вибули майже 39 тисяч осіб. Понад 27 тисяч з них перетнули кордон через українсько-польську ділянку, решта прослідували до інших країн-членів ЄС та Молдови.

У Держприкордонслужбі нагадують, відстежувати завантаженість пунктів пропуску для перетину кордону до ЄС і Молдови (у Чернівецькій області) можна на фейсбук-сторінці Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон. Дані оновлюються кожні три години.

Нагадаємо, зі Слов’янська та Бахмута до Львова евакуювали 48 українців



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