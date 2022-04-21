До Запоріжжя прибули перші евакуаційні автобуси із Маріуполя
До Запоріжжя прибули перші евакуаційні автобуси із врятованими людьми з Маріуполя
Про це повідомляє hromadske.
Наразі до Запоріжжя із блокадного Маріуполя успішно прибули перші три евакуаційні автобуси із врятованими людьми.
Як інформує hromadske, на місці евакуйованих маріупольчан зустрічають десятки людей, журналісти та представники влади.
Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук також зустрічала врятованих із Маріуполя. Вона нагадала, що Україна відкриває зелені коридори лише тоді, коли РФ дає гарантії про припинення вогню та про безпечний проїзд маршрутом на тимчасово окупованій території.
Якщо ж анонсовані гумкоридори не відкриваються, це свідчить про те, що російська сторона порушила свою частину домовленостей.
- Нагадаємо, що 20 квітня із блокадного Маріуполя виїхали чотири евакуаційних автобуса у напрямку Запоріжжя
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