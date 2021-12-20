Доба на фронті: окупанти двічі порушили "тишу" на Донбасі
Упродовж минулої доби, 19 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння
Про це передає пресцентр штабу ООС.
Неподалік Новозванівки вороги вели вогонь з артилерії калібру 122 мм.
У напрямку Світлодарська російські найманці здійснили обстріл з великокаліберних кулеметів.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили ворога припинити обстріли.
Станом на 7:00 20 грудня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
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