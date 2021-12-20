Доба на фронті: окупанти двічі порушили "тишу" на Донбасі

Про це передає пресцентр штабу ООС.

Неподалік Новозванівки вороги вели вогонь з артилерії калібру 122 мм.

У напрямку Світлодарська російські найманці здійснили обстріл з великокаліберних кулеметів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили ворога припинити обстріли.

Станом на 7:00 20 грудня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.









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