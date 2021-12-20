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Доба на фронті: окупанти двічі порушили "тишу" на Донбасі

20 грудня, 2021 понедiлок
08:01
війна з Росією оос

Упродовж минулої доби, 19 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння

Про це передає пресцентр штабу ООС. 

Неподалік Новозванівки вороги вели вогонь з артилерії калібру 122 мм.

У напрямку Світлодарська російські найманці здійснили обстріл з великокаліберних кулеметів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили ворога припинити обстріли.

Станом на 7:00 20 грудня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

 



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Росія
РФ
окупанти
війна
ООС
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