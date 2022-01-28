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Доба на фронті: окупанти двічі зривали "тишу" в ООС

28 січня, 2022 п'ятниця
08:18
війна з Росією 9 травня на фронті: російські окупанти здійснили один обстріл

Упродовж доби 27 січня російські найманці в зоні ООС двічі порушували режим "тиші", втрат серед українських військових немає

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

На Луганщині, біля краю оборони однієї з бригад ЗСУ, зафіксували спробу проникнення диверсійно-розвідувальної групи противника. 

Як зазначають у штабі ООС, завдяки пильності українських військових ворог відступив на тимчасово окуповану територію.

Поблизу Мар'їнки окупанти обстріляли позиції ЗСУ зі стрілецької зброї.

Втрат серед українських військових унаслідок дій росіян немає.

Рубежі підрозділів ЗСУ залишилися незмінними.

Станом на 7 годину поточної доби порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

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Луганщина
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окупанти
режим тиші
Мар'їнка
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