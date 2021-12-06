Доба на фронті: окупанти один раз порушили "тишу" на Донбасі
Упродовж 5 грудня російські найманці один раз обстріляли позиції ЗСУ. Втрат серед українських військових немає
Про це повідомляють у пресцентрі штабу ООС.
У бік Новоселівки російські окупанти здійснили обстріл зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Втрат серед українських захисників немає.
Як повідомляють у штабі ООС, військові ЗСУ відкривали вогонь у відповідь і змусили противника припинити обстріл.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.21
Купівля 27.21Продаж 27.46
-
EUR
Купівля 30.62Продаж 31.06
- Актуальне
- Важливе