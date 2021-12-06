Доба на фронті: окупанти один раз порушили "тишу" на Донбасі

Про це повідомляють у пресцентрі штабу ООС.



У бік Новоселівки російські окупанти здійснили обстріл зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.



Втрат серед українських захисників немає.



Як повідомляють у штабі ООС, військові ЗСУ відкривали вогонь у відповідь і змусили противника припинити обстріл.



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