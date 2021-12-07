Доба на фронті: окупанти п'ять разів порушили "режим тиші" на Донбасі

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.



У напрямку Пісків окупанти вели обстріл з підствольних гранатометів.



У бік Катеринівки на Луганщині ворог відкрив вогонь зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.



У районі Попасної російські найманці обстріляли українських військових з мінометів калібру 82 мм і станкових протитанкових гранатометів.



Поблизу Шумів вони застосували міномети калібру 82 мм та стрілецьку зброю.



Біля Майорська окупанти вели вогонь по позиціях ЗСУ з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.



Втрат серед українських військових немає.



Як повідомляють у штабі ООС, ЗСУ відкривали вогонь у відповідь із незабороненого Мінськими домовленостями озброєння та змусили російських найманців припинити обстріли.



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