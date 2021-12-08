Доба на фронті: окупанти шість разів порушили "тишу" на Донбасі, пошкоджено житловий будинок
Упродовж доби 7 грудня російські найманці здійснили шість обстрілів по позиціям ЗСУ, один з яких - із забороненого Мінськими домовленостями озброєнння
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
У напрямку Майорська окупанти використали автоматичні станкові гранатомети. Під обстріл потрапили околиці населеного пункту, внаслідок чого було пошкоджено приватний житловий будинок. Втрат серед цивільного населення немає.
У бік Новоолександрівки російські найманці відкрили вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Поблизу Південного вони застосували міномети калібру 120 мм і стрілецьку збрю.
У районі Нью-Йорка російські найманці вели вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
Біля Причепилівки окупанти обстріляли позиції ЗСУ з автоматичних станкових і підствольних гранатометів.
Втрат серед українських військовослужбовців немає.
Як зазначають у штабі ООС, ЗСУ відкривали вогонь у відповідь із незабороненого Мінськими домовленостями озброєння та змусили російських окупантів припинити обстріли.
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