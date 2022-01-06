Доба на фронті: окупанти здійснили чотири обстріли та застосували ПТРК у напрямку Авдіївки

Про це повідомляє пресслужба штабу Операції об'єднаних сил.



Так, у напрямку Авдіївки противник відкрив вогонь з протитанкового ракетного комплексу.



Поблизу Шумів зафіксовано обстріл українських позицій з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.



У бік Катеринівки противник вів вогонь з протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.



Неподалік Майорська російські найманці здійснили обстріли зі станкових протитанкових гранатометів, підствольних гранатометів і стрілецької зброї.



Станом на 7:00, 6 січня, обстрілів не зафіксовано.





