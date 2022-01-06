Доба на фронті: окупанти здійснили чотири обстріли та застосували ПТРК у напрямку Авдіївки
У середу, 5 січня, російські окупанти чотири рази порушили режим припинення вогню в зоні Операції об'єднаних сил
Про це повідомляє пресслужба штабу Операції об'єднаних сил.
Так, у напрямку Авдіївки противник відкрив вогонь з протитанкового ракетного комплексу.
Поблизу Шумів зафіксовано обстріл українських позицій з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.
У бік Катеринівки противник вів вогонь з протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Неподалік Майорська російські найманці здійснили обстріли зі станкових протитанкових гранатометів, підствольних гранатометів і стрілецької зброї.
Станом на 7:00, 6 січня, обстрілів не зафіксовано.
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